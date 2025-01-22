Bolu Kartalkaya'da, Grand Kartal Otel’de geçtiğimiz gece saat 03.30’da başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 90 civarında olduğu otelde, 238 kişi konaklıyordu. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Ünlü isimlerden tepkiler

Sanat dünyasının ünlü isimleri, yangına ilişkin büyük üzüntülerini dile getirirken, bazı isimler ihmal iddialarına karşı sert açıklamalar yaptı. İbrahim Tatlıses ve Ajda Pekkan, hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, Burak Özçivit, “Korkunç hadise, bu kadar büyük bir ihmal kabul edilemez,” diyerek tepkisini gösterdi.

Yangın Merdiveni Eksikliği İddiası: Özcan Deniz ise, yangın merdivenlerinin eksik olduğunu savundu. “Koskoca şehir yandı, bu kadar insan hayatını kaybetmedi. Bir otelde yangın merdiveni nasıl olmaz?” diyerek isyanını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, otelde yangın merdivenlerinin bulunduğunu belirtti.

Siyasi ve Sanat Dünyasının Duygusal Paylaşımları: Sosyal medyada, sanatçılar ve oyunculardan gelen başsağlığı mesajları dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ, “Alınacak tedbirlerle böyle felaketler bir daha yaşanmasın,” diyerek üzülürken, Serenay Sarıkaya da “Bu tedbirsizliğe inanmak istemiyorum,” şeklinde tepkisini gösterdi. Ünlü isimler, ayrıca yaralılara acil şifa dileyerek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.