Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efeler ilçesinde 25 personel ve 5 araçla geniş kapsamlı çevre temizliği yaparak sokakları yeniledi.

Efeler’de sokaklar temizlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde kapsamlı bir çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. 25 personel ve 5 araçla yürütülen çalışmalar sonucunda ilçedeki sokaklar daha temiz ve estetik bir görünüme kavuştu. Vatandaşlar, düzenli olarak yapılan bu hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

"En iyi hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çevre temizlik çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Güzel Aydınımızın her köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.