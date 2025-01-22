Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel hakkında yıkım kararı alındı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde sabaha karşı 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre yangında 76 kişi hayatını kaybetti; biri ağır, 51 kişi yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ve işletme sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü ile Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı incelemeden sonra ön rapor hazırlandı. Raporda ağır hasarlı otelin yıkılmasına karar verildi.