Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, şehrin önemli caddelerinde akşam saatlerinde seyyar satıcılar tarafından hazırlanan yemeklerin hijyen koşullarına uygun olmadığını ve bu durumun sağlık açısından büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı. Üçgül, "Kayıt dışı olarak faaliyet gösteren bu işletmeler, yaşanabilecek zehirlenme olayları gibi tehlikeler için gerekli tedbirleri almamaktadır" dedi.

Zehirlenme olaylarında sorumluluk zorluğu

Kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin denetimden geçmediğini belirten Üçgül, olası zehirlenme veya ölümle sonuçlanacak olayların sorumluluğunun alınmasının zor olacağını ifade etti. "Denetim yapılmayan işletmeleri sorumlu tutmak, yasal olarak da daha karmaşık hale geliyor" diye ekledi.