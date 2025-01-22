Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezinde 79 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkında “İstediği kanalda, yandaş bir televizyonda canlı yayına katılalım. Sorumlu kimse istifa etsin. O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak” dedi.

Bolu'da Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildiğini bildirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ve işletme sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü ile Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı incelemeden sonra yangının olduğu otelle ilgili ön rapor hazırlandı. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

“Otele yangın için yeterlilik belgesi verdiğimiz iddiası tamamen yalan”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oteli denetimin yetkisinin Bolu Belediyesine ait olduğunu söyledi.

Halk TV’de bir programa konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının sorumlusunun Bolu Belediyesi olduğu iddialarına yanıt verdi.

Programın başında çok yorgun, üzgün ve kızgın olduğunu belirten Özcan, “Çok kızgınım çünkü hakkımda iftiralar atılıyor. Yandaş basın aracılığıyla, bu ülkenin bakanları bu ülkenin satılık kalemleri her türlü iftiralarda bulunuyor. Bu acıları insanlar yaşarken bu polemiklerin tarafı olduğum için çok utanıyorum. Otele yangın için yeterlilik belgesi verdiğimiz iddiası tamamen yalan” dedi.

“Hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok”

Bolu’nun bir büyükşehir olmadığını vurgulayan Özcan, “Bolu; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi değil. Bolu bir il belediyesi. Burada dokuz tane belediye var, biz merkez ilçenin belediyesiyiz. Orası bizim yetkimiz dışında, denetlemek görevimiz değil. Plan yetkisi dâhil bütün yetkiler, yangın da dahil, Turizm Bakanlığı'na ait. Bizim buradaki otele gelip kapısını çalıp mutfağına girip hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok. Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'a canlı yayın çağrısı

Özcan, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a canlı yayın çağrısı yaparak “İstediği kanalda, yandaş bir televizyonda canlı yayına katılalım. Sorumlu kimse istifa etsin. O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Turizm Bakanlığının bu tür işletmeleri denetleyen genel müdürlüğünün başındaki Genel Müdür Neşe Çıldık’ın, Bakan Ersoy’un şirketi ETS Tur'un eski çalışanı” olduğunu söyledi.