Bolu’daki otel yangınında Prof. Dr. Atakan Yalçın, yaşamını yitirdi. Finansal ekonomi alanında yaptığı araştırmalarla tanınan Yalçın, kimdir?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 saatlerinde başlayan yangında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede ahşap otel binasını sardı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın son açıklamasına göre 66 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 51 kişi yaralandı.

Yangından hayatını kaybedenler arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da olduğu öğrenildi.

Yalçın’ın ölüm haberini Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş duyurdu.

Prof. Dr. Atakan Yalçın kimdir?

Atakan Yalçın, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Yalçın’ın, finansal ekonomi alanında yaptığı araştırmalarla tanındı.

Akademik ve profesyonel kariyeriyle dikkat çeken Yalçın, finansal ekonomi alanında tanınmış bir isim. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, akademik yolculuğuna yurtdışında devam etti.

1996'da Southern Methodist Üniversitesi'nden İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini, 2002'de ise Boston College'dan Finans alanında doktora derecesini aldı.

Kariyerine 2000 yılında Brandeis Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başlayan Yalçın, 2004-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparak Türkiye'de akademik bilgi birikimine katkıda bulundu.

2012 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak çalışıyordu.

Finansal ekonomi alanında yaptığı araştırmalarla tanınan Yalçın’ın araştırmaları Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi prestijli dergilerde yayımlandı.