TFF 3. Lig takımlarından Eskişehirspor’a transfer olan kaleci Bora Göymen, 4 sezon boyunca formasını giydiği Menemen FK’ya veda etti. 23 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşarak kulübe teşekkür etti.

Menemen altyapısından Eskişehir’e

Menemen FK altyapısında yetişen ve kulüpte profesyonel olan Bora Göymen, 4 sezondur İzmir ekibinin kalesini koruyordu. Genç file bekçisi, kariyerinde yeni bir adım atarak TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor ile anlaşmaya vardı.

Duygusal veda mesajı

Bora Göymen, transferinin ardından sosyal medya üzerinden Menemen FK’ya veda etti. Yayımladığı mesajda kulüp yönetimi, taraftarlar ve teknik ekibe teşekkür etti.

Genç kalecinin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbol kariyerime başladığım Menemen FK'ya, başkan ve yöneticilerine, desteğini eksik etmeyen taraftarına, bende emeği olan bütün teknik direktörlerime ve beraber sahayı paylaştığım takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ederim.”