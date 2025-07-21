Karşıyaka Belediyesi’nin judocuları Türkiye Şampiyonası’nda parladı

Karşıyaka Belediye Spor Kulübü, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Mardin’de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonada dereceye giren 5 Karşıyakalı sporcu, milli formayı giymeye hak kazandı.

Toplam 1344 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada;

Uras Özer (30 kg) Türkiye Şampiyonu

Asil Ceylan (26 kg) Türkiye İkincisi

Baha Şimşek (60 kg) Türkiye Üçüncüsü

Kerem Uras Felek (34 kg) ve Şemsettin Durmaz (38 kg) Türkiye Yedincisi oldu.

Bu başarılarıyla Karşıyakalı 5 sporcu, milli takıma seçilerek hem kentlerini hem de kulüplerini gururlandırdı.

Başkan Ünsal: “Yürekten kutluyorum”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sporcuları ve antrenörlerini şu sözlerle tebrik etti:

“Karşıyaka Belediye Spor Kulübümüz, pek çok branşta olduğu gibi judoda da yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Mardin’deki şampiyonada önemli dereceler elde eden sporcularımızı, ailelerini ve antrenörümüz Abdülkadir Kurşun'u yürekten kutluyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz.”