Emeklilikte eksik primlerin tamamlanması için kullanılan borçlanma hakkında 2025 son avantaj yılı olarak öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, başvuruların ertelenmesi halinde maliyetin iki katına çıkacağını açıkladı.

Borçlanma hakkı emeklilik için kritik

Borçlanma, geçmiş hizmetlerin isteğe bağlı prim ödenerek değerlendirilmesini sağlıyor. Bu hak, hem emeklilik tarihini öne çekmek hem de eksik primleri tamamlamak için önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Özgür Erdursun, 2025 yılının bu hak için son ekonomik avantaj yılı olduğunu belirtti.

Başvuruların ertelenmesi maliyeti artıracak

Erdursun, “Borçlanma başvurusunu bu yıl yapanlar mevcut asgari ücret ve düşük oranlardan yararlanacak. 2026’ya ertelenen başvurular, aynı süre için iki kat maliyet anlamına geliyor” dedi.

Borçlanma türleri ve artışlar

Tek artışlı borçlanmalar: Asgari ücrete bağlı oran sabit kalacak (Doğum borçlanması %32, Yurtdışı borçlanması %45)

Çift artışlı borçlanmalar: Oran + asgari ücret zammı, örn. askerlik, avukatlık stajı, doktoralık ve uzmanlık süreleri, ücretsiz izinler, yurtdışı öğrencilik, tarım Bağ-Kur, kısmi süreli eksik günler, grev/lokavt/tutukluluk süreleri

31 Aralık 2025’e kadar başvurmanın önemi

Erdursun, “Emeklilik planlaması artık ertelenemez bir stratejik karardır. 31/12/2025 tarihine kadar başvuranlar, yüz binlerce liralık ek yükten kurtulabilir” ifadelerini kullandı.