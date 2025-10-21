İYİ Parti heyeti, ticaretin ve tarım sektörünün mevcut durumunu yerinde incelemek amacıyla Ankara Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Toplantıda sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

İYİ Parti heyeti, iş dünyasının ve üreticilerin karşılaştığı sorunları yerinde gözlemlemek ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla düzenli olarak ziyaretlerde bulunuyor. Bu kapsamda Ankara Ticaret Borsası ziyaret edildi.

Borsa Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz ile borsa yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmede tarım sektörünün güncel durumu, tarım ürünleri ticaretindeki sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Heyette İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel ve Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım yer aldı.