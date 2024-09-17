Orta ve Doğu Avrupa’yı etkisi altına alan Boris Fırtınası, bölgede büyük bir felakete yol açtı. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınları nedeniyle toplam can kaybı 22'ye yükseldi. Fırtınanın etkili olduğu ülkelerdeki son durum ve yetkililerin aldığı önlemler detaylarıyla birlikte aşağıda aktarılmaktadır.

Polonya’da can kaybı ve hasar raporu

Polonya'nın güneyinde etkili olan Boris Fırtınası, özellikle Aşağı Silezya, Yukarı Silezya, Opole ve Lubusz Voyvodalıklarında büyük hasara yol açtı. Fırtına ve beraberindeki şiddetli yağışlar nehirleri taşırarak birçok yerleşim yerini su altında bıraktı. Polonya Emniyet Müdürlüğü, ölü sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı. Stronie Slaskie, Klodzka, Glucholazy ve Ladek Zdroj kentlerinde ise 10'dan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yetkililer, afet bölgesinde okulların tatil edildiğini ve selden etkilenen bölgelere 1 milyar zloti (230 milyon euro) bütçe ayrıldığını duyurdu. Elektrik kesintileri yaşayan bölgede, yaklaşık 60 bin abone elektrikten mahrum kalırken, şehir şebekesinden su içmemeleri konusunda vatandaşlar uyarıldı. 80'den fazla nehrin alarm seviyesini geçtiği belirtilirken, Wroclaw ve Opole büyük su baskınlarına karşı hazırlık yapıyor.

Romanya’da can kaybı artıyor

Romanya’da, Boris Fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye ulaştı. Özellikle Galati bölgesinde etkili olan yağışlar, Girivita köyünde 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısını artırdı. Galati'de 5 bin 400 evin hasar gördüğü ve selden en çok etkilenen bölgeler arasında olduğu bildirildi.

Avusturya ve Çekya’da durum

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde, Tuna Nehri'nin taşması sonucu 81 yaşındaki bir kadının boğulmasıyla ölü sayısı 5'e yükseldi. Aşağı Avusturya'da yağışların hızını kaybettiği ve su seviyesinin artışının durduğu bildirildi.

Çekya'da ise Bruntal ve Krnov kasabalarında 3 kişi hayatını kaybetti. Çek polisi, Prag'ın 235 kilometre doğusundaki Lipova-lazne köyü yakınlarında nehre düşen araca ulaşırken, araçtaki 3 kişinin bulunamadığını ve kaybolan 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 12 bini geçti.

Boris Fırtınası'nın Avrupa'daki etkileri devam ederken, yetkililer ve kurtarma ekipleri bölgedeki hasarı en aza indirmek ve hayatını kaybedenlerin sayısını artırmamak için çalışmalarını sürdürüyor.