Bornova 1877, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Kuşadasıspor'dan Abdulkadir Kuzey ve Abdullah Çınar'ı transfer ettiğini duyurdu. İzmir ekibi, daha önce eski oyuncusu Berkay Samancı'yı da kadrosuna katmıştı.

Transferler duyuruldu

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bornova 1877, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kuşadasıspor’dan Abdulkadir Kuzey ve Abdullah Çınar ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bornova 1877 kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Çınar ve 33 yaşındaki forvet Abdulkadir Kuzey, Bornova 1877’nin ara transfer dönemindeki önemli takviyeleri arasında yer aldı. İzmir ekibi, bu transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Berkay Samancı yeniden Bornova 1877'de

Bornova 1877, geçtiğimiz günlerde eski oyuncusu Berkay Samancı’yı da yeniden kadrosuna kattı. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, takıma tecrübesiyle katkı sağlayacak.