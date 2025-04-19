Konak Belediyesi, Toros ve Güzelyalı’da iki yeni kütüphane ve Mutluluk Kahvesi’nin 6. şubesini hizmete açarak kültürel yatırımlarına devam etti.

Konak’ta iki kütüphane ve Mutluluk Kahvesi açıldı

Konak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalara iki yeni kütüphane ve bir Mutluluk Kahvesi şubesi ekledi. Toros Sosyal Tesisleri ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kurulan kütüphaneler ile Güzelyalı’da açılan Mutluluk Kahvesi'nin altıncı şubesi, düzenlenen törenlerle hizmete sunuldu. Açılışlarda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dayanışma vurgusu yaparak, "Biz mazeret üretmeden çalışmaya geldik" dedi.

Toros’ta Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi açıldı

Toros Sosyal Tesisleri içerisinde Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği (EBİAD) desteğiyle kurulan Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi’nin açılışı geniş katılımla gerçekleştirildi. Törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2. Başkanı Hakan Daltaban, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, EBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan ve dernek üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güzelyalı’ya ikinci Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde açılan diğer kütüphane ile birlikte, çocuklar ve gençler modern ve ücretsiz internet hizmeti sunan bir çalışma ortamına kavuştu. Ayrıca, Mutluluk Kahvesi’nin Güzelyalı şubesiyle vatandaşlara ekonomik ve keyifli bir sosyalleşme alanı daha kazandırıldı.

Başkan Mutlu: Ders çalışabilecekleri mekanlara ihtiyaçları var

Estetik ve modern görünümünün yanı sıra Türk ve dünya edebiyatı, çocuk kitapları, çizgi roman, tarih, bilim, sağlık ve sınava hazırlık gibi geniş yelpazede binlerce kitaba erişim imkanı sunan kütüphanenin açılışında konuşan Başkan Mutlu, “Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta Mahir Bey olmak üzere tüm dernek üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Kütüphaneleri sadece araştırma ya da kitap okunan yerler olarak görmüyoruz. Çocukların ve gençlerin ders çalışabilecekleri mekanlara çok ihtiyaçları var. Kışın soğukta, yazın sıcakta gelip rahatlıkla ders çalışabilecekleri, çaylarını kahvelerini içebilecekleri ve kendilerini iyi hissedecekleri bir mekan yaratmak istedik. Bir mimar gözüyle mekan kalitesini de sağladık. Gençlerin ve çocukların vakit geçirmekten keyif alacağı şık bir mekan oldu” dedi.

Hasan Dalbatan: Çok anlamlı bir açılış

Çocuklar ve gençler için hizmete açılan kütüphanenin açılışında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2. Başkanı Hakan Daltaban da, “Bugün çok anlamlı bir açılıştayız. Gençleri biraz dijital ortamlara kaptırdık, kütüphane kültürünü unutturduk. Bu çok önemli ve değerli. Sosyal duyarlılığı her zaman çok yüksek olan bir camiayız. Herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahir Kaplan: Ülkenin sizlere ihtiyacı var

Çocukların ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğuna işaret eden Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan ise şunları söyledi: “Ayrışmaların, ötekileştirmelerin arttığı bu dönemde birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duymaktayız. Kurulduğumuz günden beri eğitime çok önem veriyoruz. Bugüne kadar bölgemizde 7 tane Cumhuriyet Kütüphanesi açtık. Süleyman Seba, Türk futbolunun ahlakıyla, bakış açısıyla ve duruşuyla simgelerinden biridir. Bizim yolumuz Atatürk’ün yolu. Onun ilkeleri ve öğretileri doğrultusunda projelerimizi üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Bu dünyayı onlara en iyi şekilde teslim etmekle yükümlüyüz. Onlardan da ricamız okuyup kendilerini geliştirmesi. Bu ülkenin sizlere çok ihtiyacı var.”

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Mazeret üretmeden çalışmaya geldik

Konak Belediye Başkanı Mutlu ve beraberindeki konuklar Toros’taki açılışın ardından Güzelyalı’ya geçti. Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisinde oluşturulan Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi’nin altıncı şubesinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Burada da bir konuşma yapan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Yola çıkarken her mahalleye bu hizmeti vereceğimizi söylemiştik. Öncelikle bu kütüphanelerin açılışında desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gün dayanışma günü. Biliyorsunuz ki biz mazeret üretmeden çalışmaya geldik. Herhangi bir mazeret ya da bahane üretmeden iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de sizlerin desteğine dayanışmamıza çok ihtiyacımız var. Kültür merkezimiz gençlerin içinde ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği bir alan ve ayrıca aynı çatı altında Mutluluk Kahvemiz var. Bu birçok kişinin imecesi ile ortaya çıkan bir çalışma. Bu sebeple çok mutlu ve gururluyuz” dedi.