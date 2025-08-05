Bornova Belediyesi iç kontrol sistemini devreye aldı

Bornova Belediyesi, 5 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda önemli bir adım atarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nu oluşturdu. Bu hamleyle birlikte belediyede kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedefleniyor. Uyum süreci, hazırlanan eylem planları ve gerçekleştirilen eğitimlerle sistematik şekilde ilerliyor.

İlk toplantı yapıldı

Kurulun ilk toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya belediyenin tüm müdürlüklerinden temsilcilerin yer aldığı kurul üyeleri eksiksiz olarak katılım sağladı.

Toplantıda, İç Denetim Başkanı Bilal Kırkan tarafından kamu iç kontrol sistemine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda sistemin belediyelerdeki yasal çerçevesi, kapsamı, hedefleri ve uygulanacak mekanizmalar detaylı şekilde anlatıldı.

Kırkan: “Kalite ve risk yönetiminde kalkan olacak”

İç Denetim Başkanı Bilal Kırkan, yaptığı açıklamada, yeni yönetmeliğin kamu idarelerinde şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendiren bir yapı sunduğunu belirtti. Kırkan, “İç kontrol sistemi yalnızca mali süreçleri değil, belediyedeki tüm idari yapıları kapsıyor. Bu sistem; kalite yönetimi, iş süreçlerinde tutarlılık ve risklerin azaltılması yönünden stratejik bir kalkan görevi görecek. Bornova Belediyesi’nin bu sürece öncülük etmesi çok kıymetli” dedi.

Eylem planları hazırlanıyor

Toplantı kapsamında, İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve bununla eş zamanlı yürütülecek Risk Eylem Planı hakkında bilgi verildi. Her iki planın koordinasyonunun Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından sağlanacağı ifade edildi. Süreç boyunca belediye personeline iç denetim birimi tarafından eğitim ve danışmanlık desteği sunulacak.

Başkan Eşki: “Kamu güvenini artırmayı hedefliyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iç kontrol sistemine ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Bornova halkına karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sistem, sadece yasal bir yükümlülük değil, kamu güvenini büyütmenin temel bir yoludur. Kurumsal hafızamızı güçlendirecek, kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmamızı sağlayacak. Nihayetinde daha kaliteli kamu hizmeti sunmamıza imkân verecek.”

Başkan Eşki, sürecin tüm belediye birimlerinde aktif şekilde uygulanacağını, şeffaflık ve hesap verebilirliğin kurumsal kültür haline getirileceğini belirtti.