Bornova Belediyesi Spor Okulları Kış Dönemi Kayıtları Başlıyor!

Bornova Belediyesi, voleybol, basketbol, cimnastik, taekwondo, masa tenisi, futbol ve fitness gibi farklı branşlarda düzenleyeceği kurslarla, her yaştan Bornovalıya spor yapma imkanı sunuyor. Kış dönemi kurslarına 2009-2019 yılları arasında doğmuş çocuklar katılabilirken, voleybol branşında 1979-2009 yılları arasında doğmuş yetişkinlere de yer verilecek.

“Spor, toplumsal dayanışmanın anahtarı”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak, “Spor, bireylerin sadece fiziksel sağlığını değil, toplumsal dayanışma, disiplin ve özgüven kazanmalarını da sağlar. Bornova Belediyesi olarak, her yaştan vatandaşımızın spor yapabilmesi için gerekli altyapıyı sağlıyoruz” dedi. Eşki, spor kurslarına olan yoğun ilginin, Bornova’da sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına büyük katkı sağladığını belirtti ve tüm Bornovalıları belediyenin sunduğu spor imkanlarından yararlanmaya davet etti.

Kurs branşları ve yaş grupları

Voleybol: 2009-2015 doğumlu çocuklar, yetişkin kadın ve erkekler (1979-2006 doğumlular)

Basketbol: 2010-2016 doğumlu kadın ve erkek çocuklar

Cimnastik: 2017-2019 doğumlu çocuklar

Taekwondo: 2009-2016 doğumlu çocuklar

Masa Tenisi: 2009-2018 doğumlular

Futbol: 2010-2018 doğumlu çocuklar

Kayıt ve bilgi alınacak numaralar

14 Eylül’de başlayacak kurslar için kayıtlar kurs.bornova.bel.tr adresinden yapılabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise Bornova Belediyesi’nin 0232 999 29 29 numaralı telefonunu arayarak ilgili dahili hatlardan bilgi edinebilirler. Çamdibi Fitness Salonu için dahili 7782, Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi Fitness Merkezi için dahili 5660 ve yüzme kursu için 0533 072 58 68 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler.