Türkiye’de artan yaşam maliyetleri, gençlerin sosyal hayatını da doğrudan etkiliyor. Özellikle bir kahve içmenin bile lüks sayıldığı günümüzde Buca Belediyesi’nin Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete açtığı Bucafe 1928, gençlerin yüzünü güldürdü.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Bucafe 1928, uygun fiyatları sayesinde yüzlerce gencin buluşma ve sosyalleşme adresi haline geldi. Tarihi dokusuyla da dikkat çeken mekân, kısa sürede Buca’nın cazibe noktalarından biri olmayı başardı.

“Bir kafeden çok daha fazlası”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Bucafe 1928’in gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün bir kafede oturmak, kahve içmek, arkadaşlarla sohbet etmek bile ekonomik koşullar yüzünden lüks haline geldi. Biz bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Bucafe 1928, sadece uygun fiyatlı bir kafe değil; aynı zamanda umudu ve dayanışmayı büyüten bir mekân. Böyle alanların sayısını artırarak hem gençlerin hem de tüm Bucalıların sosyal yaşamına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Bucafe 1928, Buca Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan örnek projelerinden biri olarak öne çıkıyor.