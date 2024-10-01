Bornova Belediyesi, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nin bitişiğinde bulunan Köyiçi Bölgesi’nde esnafın sorunlarını ele almak üzere önemli bir toplantı düzenledi. Yaklaşık 2 bin işletmenin bulunduğu bölgede yoğun katılımın olduğu toplantıya, Bornova Belediyesi’nin ruhsat, zabıta ve temizlik işleri müdürleri de katıldı.

Toplantıda esnafın talepleri dinlendi

Toplantıda esnafın ruhsat, temizlik ve atık yönetimi gibi konulardaki talepleri dikkatle dinlendi. Bölgedeki işletmelerin büyük çoğunluğunun ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirtildi. Bornova Belediyesi, ruhsat başvurusu yapacak işletmelere hukuki çerçevede her türlü kolaylığın sağlanacağını açıkladı.

Temizlik sorunları için iş birliği

İşletmelerin temizlik sorunlarının çözümünde belediye ile iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca, kimyasal atıkların geri dönüşüm firmaları tarafından toplanmasının gerekliliği vurgulandı. Esnaf, bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Esnaf örgütlenmesi ve iyileştirmeler

İzmir Ayakkabı Sanayiciler Derneği Başkanı Cevdet Güneşli, belediyenin sağladığı destek için teşekkür ederek, “Artık sorunlarımızı daha hızlı ve kolay bir şekilde çözebileceğiz,” dedi. Güneşli, çöplerin düzenli toplanması, yolların süpürülmesi ve otopark alanlarının oluşturulması gibi konulardaki iyileştirmelerden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

“Yanınızdayız” güvencesi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, esnafın örgütlenmesinin işlemlerin daha düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti. Eşki, “Esnafımız Bornova’nın ekonomik kalbidir. Ruhsat, temizlik ve diğer konularda belediye olarak her zaman yanlarındayız. Sorunları karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde çözmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak çevrenin korunması konusunda daha hassas davranmanızı ve ruhsatında eksiklik olanların da hızla işlemlere başlamasını bekliyoruz,” dedi.