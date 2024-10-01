Günün ilk saatlerinde dolar, 34.1999 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro ise 38.1267 TL'yi gördü. Dolar ve euro başta olmak üzere, döviz kurlarıyla ilgili merak edilen tüm bilgiler güncel verilerle karşınızda.

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu?

1 Ekim 2024 sabah saatlerinde dolar, serbest piyasada 34.1885 TL’den alınıp 34.2035 TL’den satılıyor. Güne %0.01 oranında artışla başlayan dolar, önceki gün kapanışa göre hafif bir yükseliş gösterdi. Euro ise 38.1064 TL alış, 38.1348 TL satış fiyatıyla işleme açıldı ve düne kıyasla %0.05 oranında yükseldi.

Sterlin de döviz sepetinde dikkat çeken bir performans sergiliyor. 1 Ekim itibarıyla sterlin 45.7231 TL’den alınıp 45.7657 TL’den satılıyor. Sterlinin günlük değişim oranı ise %0.03 düşüş olarak kaydedildi.

Dün dolar ve euro nasıl kapattı?

Dolar, 30 Eylül 2024 tarihinde en yüksek 34.2056 TL, en düşük 34.1627 TL seviyelerini görerek günü 34.1977 TL’den kapattı. Euro ise aynı gün en yüksek 38.3427 TL, en düşük 38.0346 TL seviyelerinde işlem gördü ve kapanışta 38.1080 TL olarak kaydedildi.

Döviz kurlarının yıllık performansı

Dolar, 1 Ocak 2024'te 29.7714 TL seviyesinden işlem görürken, bugün itibarıyla 34.1999 TL'ye yükselerek %14.88 oranında değer kazandı. Son bir yıllık performansında ise dolar, 27.4223 TL'den %24.72 değer kazanarak bugünkü seviyesine ulaştı.

Euro ise yılbaşında 32.5562 TL seviyesinden işlem görüyordu. Bugünkü 38.1267 TL değeriyle euro, %17.11 oranında bir artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında euro, 29.0007 TL'den %31.47 oranında yükseliş kaydetti.

Sterlinin performansı da benzer bir yükselişi işaret ediyor. Yılbaşında 37.7568 TL olan sterlin, bugün itibarıyla 45.7657 TL seviyesine çıkarak %21.21 değer kazandı. Yıllık performansında ise sterlin, 33.4922 TL'den %36.64 artış gösterdi.

Dövizde geleceğe dair beklentiler

Döviz kurlarındaki bu dalgalanmanın, Türkiye ekonomisinin global gelişmelerle olan etkileşiminden kaynaklandığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde dolar ve euro kurlarındaki hareketlilik dikkatle takip edilecek.