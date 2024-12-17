Bornova Belediyesi, kadınlara yönelik temel savunma eğitimi düzenleyerek kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmesine katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekerken, etkinlik büyük ilgi gördü.

Kadınlara temel savunma teknikleri öğretiliyor

Pınarbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Bornova Belediyesi'nin taekwondo antrenörleri, kadınlara günlük hayatta karşılaşabilecekleri tehditlere karşı kullanabilecekleri savunma tekniklerini öğretti. Eğitim, uygulamalı olarak gerçekleştirildi ve katılımcılara teknikleri birebir deneyimleme fırsatı sunuldu.

Başkan Eşki: "Kadınların güçlenmesi topluma güç katar"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Kadına şiddet, yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorundur. Kadınlarımızın her alanda güçlü olması için çalışıyoruz. Bu savunma eğitimi, kadınların ihtiyaç halinde kendilerini koruyabilmesine destek olacak önemli bir adım. Kadınlar güçlü olursa toplum da güçlü olur."

Antrenör Mustafa Hepsert: “Özgüven kazanmalarını sağlıyoruz”

Eğitimin temel amacının kadınlara özgüven kazandırmak olduğunu belirten Bornova Belediyesi Taekwondo Antrenörü Mustafa Hepsert, şunları ifade etti:

"Kadınlara hızlı ve etkili savunma yapabilecekleri basit teknikleri öğretiyoruz. Bu eğitimler hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmelerini sağlıyor. Kadınlar, kendilerini koruyabilecek güçte olduklarını bilmeli.”

Kadınlardan büyük ilgi ve memnuniyet

Eğitime katılan kadınlar, öğrendikleri savunma teknikleri sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Eğitim sonunda katılımcılar, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti.