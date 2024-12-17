Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan trajik olayda, İsabeyli Mahallesi 4340 Sokak üzerinde ikamet eden 15 yaşındaki C.Y., ailesi tarafından apartmanın bahçesindeki demir korkuluklara asılı halde bulundu.
Aile kızlarına ulaşamayınca ihbar etti
Gece saatlerinde kızlarının evde olmadığını fark eden aile, endişe içinde dışarı çıktı. Kısa süre sonra apartman bahçesinde C.Y.’nin hareketsiz bedenine ulaştılar. Aile bireylerinin feryatlarını duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. C.Y.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.