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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kız ın hayatını kaybettiği belirlendi. C.Y.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Nazilli’de iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi tutuklandı

Nazilli’de iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi tutuklandı

Gece saatlerinde kızlarının evde olmadığını fark eden aile, endişe içinde dışarı çıktı. Kısa süre sonra apartman bahçesinde C.Y.’nin hareketsiz bedenine ulaştılar. Aile bireylerinin feryatlarını duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Aydın ’ın Nazilli ilçesinde yaşanan trajik olayda, İsabeyli Mahallesi 4340 Sokak üzerinde ikamet eden 15 yaşındaki C.Y., ailesi tarafından apartmanın bahçesindeki demir korkuluk lara asılı halde bulundu.

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