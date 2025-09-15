Belediye Başkanı Ömer Eşki, Gürpınar Mahallesi’nde bulunan Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu’nu ziyaret ederek çocuklara gevrek, ayran, kek, meyve suyu, helva ve sütlü tatlıdan oluşan menüleri kendi elleriyle dağıttı.

Başkan Eşki, öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Projenin, önümüzdeki haftalarda Bornova genelinde ana sınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Belediyenin hazırladığı beslenme paketleri, Bornova Belediyesi’nin sosyal projeleri arasında yer alan Kent Marketleri ve Kent Lokantaları üzerinden temin ediliyor. Bu sayede hem sağlıklı ve güvenilir gıdalar öğrencilere ulaştırılıyor hem de yerel üretici desteklenmiş oluyor.

Başkan Ömer Eşki, beslenme desteğinin amacını şu sözlerle açıkladı:

“Eğitim, sosyal belediyeciliğin en önemli başlıklarından biridir. Çocuklarımızın okullarında kendilerini güçlü hissetmeleri ve sağlıklı beslenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Önceliğimiz dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerimiz olacak ancak kısa sürede tüm okullarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Kent Market ve Kent Lokantalarımız sayesinde hem çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini sağlıyor hem de Bornova’nın dayanışma kültürünü büyütüyoruz. Çocuklarımızın geleceği için bu desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.”

Bornova Belediyesi’nin beslenme desteği projesi, yeni eğitim döneminde çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı hem de ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.