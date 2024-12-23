2025 kışında kar koridorları açılıyor! Uzmanlar, İzmir dahil birçok bölgenin kara teslim olacağını ve geçen yılın görülmeyen soğuklarını bu yıl yaşayacağımızı belirtiyor.

Kış kapıda: Hangi bölge ne bekliyor?

Meteorolojik forum Hava Forum, bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde soğuk hava dalgalarının etkili olacağını açıkladı. İşte bölge bölge tahminler:

İzmir'de 25 Aralık'ta hangi eczaneler nöbetçi? İzmir'de 25 Aralık'ta hangi eczaneler nöbetçi?
  • Marmara: Soğuk ataklar ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un karla kaplanma ihtimali yüksek.
  • Ege: Mevsim normallerinde seyreden hava, ani soğuklarla kar yağışı getirebilir. İzmir'de kar sürprizi olabilir.
  • Karadeniz: Yüksek kesimlerde rekor kar yağışı bekleniyor.
  • İç Anadolu: Şehirler kara kavuşacak, soğuk hava etkili olacak.
  • Akdeniz: Mevsim normallerinde yağışlar, ancak soğuk ataklar mümkün.
  • Doğu Anadolu: Aşırı soğuk ve kar yağışı ile don olayı bekleniyor.
  • Güneydoğu Anadolu: Kuvvetli soğuklarla birlikte yer yer kar yağışları görülebilir.

Bugünkü hava durumu: Türkiye'yi neler bekliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre:

  • Yağış: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağmur, sağanak, yer yer kar yağışı görülecek.
  • Sıcaklık: Batıda 2-4 derece düşüş, Orta Karadeniz ve Güneydoğu’da 3-5 derece artış bekleniyor.
  • Rüzgar: Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar (40-60 km/s) etkili olacak.

Dikkatli olun!

  • Kuvvetli Yağış: Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de ulaşımda aksamalara neden olabilir.
  • Rüzgar: Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
  • Buzlanma: Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları ulaşımı zorlaştırabilir.
  • Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ