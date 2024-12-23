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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre:

İzmir'de 25 Aralık'ta hangi eczaneler nöbetçi?

İzmir'de 25 Aralık'ta hangi eczaneler nöbetçi?

Meteorolojik forum Hava Forum, bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde soğuk hava dalgalarının etkili olacağını açıkladı. İşte bölge bölge tahminler:

2025 kış ında kar koridorları açılıyor! Uzmanlar, İzmir dahil birçok bölgenin kara teslim olacağını ve geçen yılın görülmeyen soğuklarını bu yıl yaşayacağımızı belirtiyor.

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