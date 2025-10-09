Hayvan Hakları, Kadın, Gençlik ve Engelli Hakları meclisleri ile çalışma gruplarının önerileri oy birliğiyle kabul edilerek Bornova Belediye Meclisi'ne sunuldu. Konsey Başkanı Av. Dr. Doğan Baran Mengüş'ün faaliyet raporu da katılımcılar tarafından tam destek aldı.

Bornova, 28 Eylül 2025 — Bornova Kent Konseyi, 3. Olağan Genel Kurulu'nu geniş katılımla gerçekleştirdi. Kentin ortak sorunlarının ele alındığı toplantıda, önceki dönemin faaliyetleri değerlendirildi; yeni dönem için projeler ve öncelikler belirlendi.

Hayvan Hakları Çalışma Grubu: Sokak hayvanlarının korunması, barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi. Kadın Meclisi: Kadınların yerel yönetimlerde daha etkin rol alması, istihdam olanaklarının artırılması ve eşitlikçi politikaların güçlendirilmesi. Gençlik Meclisi: Bornova'da bir Gençlik Festivali düzenlenmesi ve Dijital Gençlik Merkezi kurulması. Engelli Hakları Çalışma Grubu: Belediyenin engelli dostu projelerinde her aşamada Engelli İşleri Birimi'nin görüşünün alınması.

Bu öneriler oy birliğiyle kabul edilerek Bornova Belediye Meclisi'ne sunulmak üzere karara bağlandı.

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Dr. Doğan Baran Mengüş, konseyin kuruluşundan bu yana geçen bir yıllık faaliyet raporunu sundu. Panel, etkinlik, eylem, toplantı ve projeleri içeren rapor, katılımcılar tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Kent Konseyi, demokratik katılımı ve ortak aklı esas alarak Bornova'nın geleceğine dair kararların alınmasında aktif rol oynamaya devam edeceğini vurguladı. Genel Kurul'da ortaya konan tüm öneriler Bornova Belediye Meclisi'ne iletilerek somut adımlara dönüştürülecek.