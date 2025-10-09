Hierapolis İtalyan Arkeolojik Heyeti tarafından, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle hazırlanan 'Hierapolis Dün ve Bugün' sergisi, İzmir Resim Heykel Müzesi'nde İtalya Konsolosluğu'nun desteği İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile İzmir İtalyan Kültür ve Dostluk Derneği'nin katkılarıyla ziyarete açıldı. 12 Ekim tarihine kadar açık kalacak olan serginin açılışı, İtalyan Arkeolojik Heyet Direktörü Prof. Grazia Semeraro (Salento Üniversitesi), İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Dr. Ayşe Füruzan Caman ve İzmir İtalya Konsolosu Dr. Daniele Bianchi tarafından gerçekleştirildi.

Sergi, Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan ve 1988 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne dahil edilen Hierapolis Antik Kenti'nde yürütülen araştırmaların tarihini, arşivlerden derlenen fotoğraflar ve çizimler aracılığıyla yeniden canlandırıyor.

Türkiye'deki ilk İtalyan arkeolojik araştırma girişimi

1957 yılında kurulan Salento Üniversitesi İtalyan Arkeolojik Heyeti, Türkiye'deki ilk İtalyan arkeolojik araştırma girişimi olma özelliğini taşıyor ve günümüze dek kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu uzun soluklu misyon, İtalya ile Türkiye arasında bilimsel araştırma ve kültürel mirasın korunması alanındaki en güçlü iş birliği örneklerinden birini oluşturuyor. Sergi, yıllar içinde kazı tekniklerinden koruma ve restorasyon yöntemlerine kadar yaşanan değişimi, arşivlerden derlenen fotoğraf ve çizimlerle gözler önüne seriyor. Hierapolis'in arkeolojik geçmişini anlatan bu görsel yolculukta, ziyaretçiler yalnızca Roma ve Bizans dönemlerinden kalma görkemli anıtların insanlığın ortak mirasına nasıl kazandırıldığını değil; aynı zamanda İtalya, Türkiye ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen gençlerin paylaştığı ortak tutkuyu da hissedecekler. Arkeolojiye duyulan bu tutku, yıllar içinde dostluklara, kültürel bağlara ve Hierapolis Misyonu'nun en kalıcı miraslarından birine dönüşmüştür.

İtalya-Türkiye kültürel işbirliği

Hierapolis Arkeoloji Misyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle; Denizli Müzesi, Denizli Valiliği Kültür Müdürlüğü ve diğer yerel kurumlarla iş birliği içinde faaliyet göstermektedir. Misyon, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'na bağlı olup, Salento Üniversitesi başta olmak üzere Messina, Pisa, Padova, Roma Sapienza ve Torino Politeknik Üniversiteleri'nden araştırmacıların yer aldığı projelerle yürütülmektedir. Bu projeler, İtalya Üniversiteler ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Ayrıca, Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere Türk üniversiteleriyle yakın bir akademik iş birliği sürdürülmektedir. Restorasyon çalışmalarının ana sponsoru: Tofaş - Koç Vakfı