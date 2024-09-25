Bornova Belediyesi, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında önemli bir işbirliği için Litvanya'nın Jonava Belediyesi'ni ağırladı. Bu ziyaret, yerel yönetimlerin küresel sorunlara çözüm üretme potansiyelini ortaya koyarken, iki şehir de gelecekteki sürdürülebilir projelere yönelik ilk adımları attı.

Yeşil enerji ve enerji dönüşümü teması

Ziyaretin ana odağı "Yeşil Enerji ve Enerji Dönüşümü" idi. Her iki taraf, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının artan kullanımının önemini vurgulayarak, bu alanda ortak projeler geliştirmek için iyi uygulamaları paylaşmayı planladılar. Bu işbirliği, iki belediyenin enerji verimliliğini artırma hedeflerine katkı sağlayacak.

Başkan Eşki’nin açıklamaları

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Jonava Belediyesi heyetini kabul ederek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Eşki, uluslararası işbirliklerinin yerel yönetimler için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. “İklim değişikliği gibi küresel bir sorunla başa çıkmak için yerel yönetimlerin uluslararası işbirlikleri hayati önem taşımaktadır. Jonava Belediyesi ile yapacağımız işbirliği, hem Bornova hem de Jonava için sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda önemli adımlar atmamızı sağlayacak” dedi. Başkan Eşki, bu işbirliğinin iklim değişikliğiyle uyum ve azaltım süreçlerine katkı sağlayacağını da ifade etti.

KENT-LAB nedir?

Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (KENT-LAB), Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle uyumlu kentsel stratejiler geliştirmek ve yerel kamu-sivil toplum işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Dernek, yerel yönetimlerle birlikte çalışarak, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır.