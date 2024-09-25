Tarihi Otlukbeli Savaşı ile adını duyuran Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi, sadece tarihi ile değil, doğasıyla da dikkat çekiyor. Türkiye’nin eşine az rastlanan doğal güzelliklerinden biri olan Otlukbeli Gölü, traverten set gölü olarak kendine özgü bir yapıya sahip. Yüksek maden suyu kaynakları ile beslenen bu göl, hem görsel güzellikleri hem de sağlık yararları ile her yıl yüzlerce turisti kendine çekiyor.

Otlukbeli Gölü’nün özellikleri

Otlukbeli Gölü, deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte bulunmakta ve yaklaşık 7500 metrekarelik bir yüzölçümüne sahip. Derinliği 20 metreye ulaşan göl, uzunluğu mevsime göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ile 50 metre arasında değişmektedir. Göl, sadece traverten set gölü değil, aynı zamanda sağlık turizmi açısından da önemli bir noktadır.

Doğal anıt statüsü

Otlukbeli Gölü, 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Bu durum, gölün doğal güzelliklerinin yanı sıra koruma altına alınan önemli bir değer olduğunu da gösteriyor. Göl, karst kaynakları yerine maden sularının oluşturduğu dünyadaki tek traverten set gölü olmasıyla dikkat çekiyor.

Sağlık faydaları

Gölün maden suları, romatizmal hastalıklar, kırık çıkık rahatsızlıkları ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor. Yöre halkı, bu maden sularının tedavi edici özelliklerini vurgulayarak, Otlukbeli Gölü’nün sağlık turizmi açısından ne denli önemli olduğunu ifade ediyor.

Otlukbeli Gölü, doğal güzellikleri, sağlık yararları ve tarihi geçmişi ile hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline geliyor. Doğal anıt unvanına sahip bu eşsiz güzellik, her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlarken, sağlık turizmine de önemli katkılar sunuyor.