Bornova Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Satranç Turnuvası’nın ödül töreni, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda yapıldı. Turnuvada Bornova Belediyesi’nin satranç kurslarına katılan 140 çocuk yarıştı.
İki kategoride kupa heyecanı
Satranç turnuvası, 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.
10 yaş ve altı kategorisinde:
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Ömer Akif Çelik
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Erdem Altun
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Alp Karabalkan
14 yaş ve altı kategorisinde:
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Ersen Can
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Mustafa Kemal Özgür
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Kerim Aras Aslanhan
Kız sporcuların teşviki amacıyla verilen özel ödüller ise şu şekildeydi:
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10 yaş altı: Elif Asya Çetindere, Kumsal Elif Atıcı, Esra Aydın
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14 yaş altı: Özge Aydın, Miraç Şengönül, Elif Hilal Tufan
18 bin TL’lik ödül dağıtıldı
Kazananlara toplam 18 bin TL değerinde hediye çeki, kupa ve madalya takdim edildi. Ödülleri Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan verdi.