Bornova Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Satranç Turnuvası’nın ödül töreni, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda yapıldı. Turnuvada Bornova Belediyesi’nin satranç kurslarına katılan 140 çocuk yarıştı.

İki kategoride kupa heyecanı

Satranç turnuvası, 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

10 yaş ve altı kategorisinde:

Ömer Akif Çelik

Erdem Altun

Alp Karabalkan

14 yaş ve altı kategorisinde:

Ersen Can Şampiyonlar Ligi yarı final Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mustafa Kemal Özgür

Kerim Aras Aslanhan

Kız sporcuların teşviki amacıyla verilen özel ödüller ise şu şekildeydi:

10 yaş altı: Elif Asya Çetindere, Kumsal Elif Atıcı, Esra Aydın

14 yaş altı: Özge Aydın, Miraç Şengönül, Elif Hilal Tufan

18 bin TL’lik ödül dağıtıldı

Kazananlara toplam 18 bin TL değerinde hediye çeki, kupa ve madalya takdim edildi. Ödülleri Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan verdi.