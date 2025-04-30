Barcelona ile Inter, 30 Nisan Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşıyor. Dev maç TRT 1 ve CBC Sport'tan saat 22.00'de canlı yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 30 Nisan 2025 Çarşamba günü Barcelona ile Inter karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin yayın bilgilerini merak eden futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Barcelona-Inter maçı saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile CBC Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Barcelona-Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Barcelona ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması, TRT 1 ve CBC Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1, şifresiz yayını ile Türkiye'den geniş izleyici kitlesine ulaşacak. CBC Sport ise şifreli yayın yapacak.
TRT 1 canlı yayın bilgileri
TRT 1, çeşitli platformlardan şifresiz olarak izlenebilir:
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Digiturk: Kanal 23
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D-Smart: Kanal 26
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Kablo TV: Kanal 22
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Tivibu: Kanal 22
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Turkcell TV+: Kanal 21
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Fil Box: Kanal 20
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Vodafone TV: Kanal 21
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Uydu: Türksat 4A
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Online yayın: www.trtizle.com
CBC Sport canlı yayın bilgileri
CBC Sport kanalı, Azerspace uydusu üzerinden izlenebiliyor. Yayın şifrelidir.
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Uydu: Azerspace 46°E
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Online yayın: www.cbcsport.az
Barcelona-Inter maçı detayları
Barcelona-Inter maçı ne zaman?
Barcelona-Inter mücadelesi, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak.
Barcelona-Inter maçı saat kaçta başlayacak?
Dev karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Barcelona-Inter maçı nerede oynanacak?
Karşılaşmaya Barcelona'nın efsanevi stadı Camp Nou ev sahipliği yapacak.