Barcelona ile Inter, 30 Nisan Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşıyor. Dev maç TRT 1 ve CBC Sport'tan saat 22.00'de canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 30 Nisan 2025 Çarşamba günü Barcelona ile Inter karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin yayın bilgilerini merak eden futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Barcelona-Inter maçı saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile CBC Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması, TRT 1 ve CBC Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1, şifresiz yayını ile Türkiye'den geniş izleyici kitlesine ulaşacak. CBC Sport ise şifreli yayın yapacak.

TRT 1 canlı yayın bilgileri

TRT 1, çeşitli platformlardan şifresiz olarak izlenebilir:

Digiturk: Kanal 23

D-Smart: Kanal 26

Kablo TV: Kanal 22

Tivibu: Kanal 22

Turkcell TV+: Kanal 21

Fil Box: Kanal 20

Vodafone TV: Kanal 21

Uydu: Türksat 4A

Online yayın: www.trtizle.com

CBC Sport canlı yayın bilgileri

CBC Sport kanalı, Azerspace uydusu üzerinden izlenebiliyor. Yayın şifrelidir.

Uydu: Azerspace 46°E

Online yayın: www.cbcsport.az

Barcelona-Inter maçı detayları

Barcelona-Inter maçı ne zaman?

Barcelona-Inter mücadelesi, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Barcelona-Inter maçı saat kaçta başlayacak?

Dev karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Barcelona-Inter maçı nerede oynanacak?

Karşılaşmaya Barcelona'nın efsanevi stadı Camp Nou ev sahipliği yapacak.