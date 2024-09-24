Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ile birlikte Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Melek Taşol ve üyeleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Eşki, burada önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında meşhur Arnavut böreği ikram edildi.

Arnavutların bağlılığına vurgu

Başkan Eşki, yaptığı konuşmada, Bornova'da yaşayan Arnavutların kökenlerine olan bağlılıklarını vurguladı. Eşki, Kosova’nın Prizren kenti ile kardeş belediye olma sürecini başlattıklarını müjdeleyerek, bu adımın iki toplum arasındaki bağları güçlendireceğini belirtti. "Kısa bir süre içinde bu süreci resmiyete dökeceğiz ve Prizren’e bir ziyaret gerçekleştireceğiz" diyen Eşki, oradaki Arnavut ve Türk kardeşleriyle buluşacaklarını ifade etti.

Kültürel ve sosyal köprüler kurmak

Eşki, ziyaretin sadece bir kültürel etkinlik olmadığını, aynı zamanda iki şehir arasındaki dostluğun pekişmesine vesile olacağını kaydetti. "Buradaki Arnavut kardeşlerimizin gönülleri, sınırları aşarak oradaki kardeşleriyle birlikte atıyor. Biz de bu gönül bağını daha da kuvvetlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Dernekten destek mesajı

Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Melek Taşol, Başkan Eşki’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Prizren ile kardeş belediye olma sürecini desteklediklerini ifade etti. Taşol, "Ömer Başkanımızın yanındayız ve bu bağların güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Kendisine ve eşine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.