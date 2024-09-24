Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören "Sokak Senin" etkinlikleri, Latife Hanım Mahallesi'nde düzenlenen son buluşmayla sona erdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu etkinliklerin kaybolmaya yüz tutmuş sokak oyunları kültürünü yeniden canlandırmayı hedeflediğini ve komşular arasındaki bağları güçlendirdiğini belirterek, “Etkinliklerimize katılan ve bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Gelenekten Geleceğe: Sokak Oyunları Yeniden Hayat Buluyor

Bu yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde başlatılan etkinlikler, Latife Hanım Mahallesi’nde yapılan finalle son buldu. Yaz boyunca toplam 13 mahallede düzenlenen etkinliklerde çocuklar, bilgisayar ve telefonlardan uzak kalarak sokakta oyun oynadı, aileler ise komşularıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Sağlıklı Şehir Planlamasında Ödüllü Proje

Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği yarışmada "Sağlıklı Şehir Planlanması" kategorisinde ödül alan "Sokak Senin" projesi, bu yıl da çocuklar ve aileleri bir araya getirdi. Latife Hanım Mahallesi'nde gerçekleştirilen finalde, geleneksel çocuk oyunları ve çeşitli aktiviteler büyük ilgi gördü. Spor etkinlikleri, geri dönüşüm temalı tiyatro ve yüz boyama gibi aktivitelerle dolu dolu geçen gün, katılımcılar için unutulmaz anlar yaşattı.

Sanal Dünyadan Sokaklara: Çocuklar Doğal Ortamlarına Dönüyor

Başkan Ünsal, çocukların sanal dünya yerine sokaklarda zaman geçirmesini teşvik etmek amacıyla bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. “Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını canlandırarak, hem çocuklarımızın hem de ailelerinin kaliteli zaman geçirmesini sağlıyoruz” diye ekledi.