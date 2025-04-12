Bornova Belediyesi, çocukların erken yaşta fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir etkinliğe daha imza atıyor.

“Hikâyelerle Çocuk Yogası – Matını Al Gel” adıyla düzenlenen etkinlik, Nisan ayı boyunca her cumartesi günü Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yoga ve hayal gücü bir arada

4-6 ve 7-9 yaş gruplarına yönelik olarak iki ayrı seansta planlanan etkinlikte çocuklar, eğitmen İrem Tuna eşliğinde yoga yaparken aynı zamanda hikâye anlatımıyla hayal dünyalarında keyifli bir yolculuğa çıkacak. Etkinlik, çocukların hem bedenlerini tanımalarını hem de odaklanma, yaratıcılık ve ifade becerilerini geliştirmelerini hedefliyor.

Başkan Eşki: “Erken yaşta spor ve sanat hayat boyu etkili”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm çocukları etkinliğe davet ederek şu açıklamada bulundu:

“Çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli bireyler olarak yetişmeleri önceliğimiz. ‘Hikâyelerle Çocuk Yogası’ etkinliği, onların hem fiziksel gelişimlerine hem de hayal güçlerine katkı sağlıyor. Erken yaşta sporla, sanatla ve doğayla tanışmaları, ileriki yaşamlarında da büyük fark yaratacaktır. Bornova Belediyesi olarak her yaştan yurttaşımıza hitap eden nitelikli etkinliklerle kent yaşamını renklendirmeye devam edeceğiz.”

Etkinlik detayları

Yer: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi

Tarihler: 13 – 20 – 27 Nisan & 4 Mayıs

10.00 – 11.00: 4-6 Yaş Grubu

11.30 – 12.30: 7-9 Yaş Grubu

İletişim: 0 534 278 61 84

Not: Katılım ücretsizdir. Çocukların matlarını getirmesi yeterlidir.