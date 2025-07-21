Bornova’da Rayiç Bedel Krizi: 2026’da Vergi Şoku Kapıda!

Bornova Belediyesi’nin 2026 yılı için belirlediği yeni emlak rayiç bedelleri, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer, fahiş artışlara karşı vatandaşların yanında olduklarını açıkladı.

Bornova’da emlak rayiç bedellerine yapılan yüksek oranlı artışlar, ilçe gündeminin en sıcak konusu haline geldi. Bornova Belediyesi’nin askıya çıkardığı yeni rayiç bedel listelerine göre bazı bölgelerde metrekare fiyatları bir önceki döneme göre 10 ila 40 kat arasında arttı. Ancak bu artışların yüzdesel karşılıkları açıklanmadı. Vatandaşlar, artan vergi yükünden habersiz bırakıldıklarını söylüyor.

“Bu Zamlar Keyfi ve Adaletsiz”

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer, yaptığı açıklamada vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını belirterek, “Belediyenin belirlediği bu rayiç bedeller, piyasa koşullarını yansıtmaktan uzak, keyfi artışlardır. Bornovalı hemşehrilerimizin bu haksız uygulama nedeniyle mağdur edilmesine sessiz kalmayacağız” dedi.

Dağlıer, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle rayiç bedellerde yüzde 50’yi aşan artışların sınırlandırıldığını hatırlatarak, Bornova Belediyesi’nin bu sınırı açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Vergi Yükü 2026’da Hissedilecek

Yeni rayiç bedellerin etkisi, 2026 yılında arsa, arazi ve bina vergilerinin hesaplanmasında hissedilecek. Bu da Bornova’daki mülk sahiplerini ciddi bir vergi artışıyla karşı karşıya bırakacak. Üstelik kira fiyatlarının da bu artıştan etkilenmesi bekleniyor. Bazı muhtarların, astronomik zamlar nedeniyle kararlara şerh düştüğü öğrenildi.

Zam Politikası Sürpriz Değil

AK Parti’li Başkan Dağlıer, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin zam uygulamalarının yeni olmadığını belirtti: “2024 yılında işgaliye ve ruhsat harçlarına 4 ila 20 kat arasında zam yapılmıştı. Şimdi ise aynı anlayışla, yük tüm Bornovalıların sırtına yükleniyor.”

“Şeffaflık ve Adalet Bekliyoruz”

Dağlıer, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Halkımız neyin ne olduğunu bilmiyor. Şeffaflıktan uzak, kapalı kapılar ardında alınan bu kararlar yeniden gözden geçirilmeli. Vatandaşlarımızın ekonomik yükü artırılmadan, adil ve dengeli bir sistem oluşturulmalı. Yerel yönetimin görevi zam yapmak değil, sosyal adaleti sağlamak olmalıdır.”