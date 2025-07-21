Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında sözel kitapçığın sosyal medyada paylaşılmasıyla patlak veren skandalda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 29 kamu görevlisini görevden uzaklaştırdı. Bakan Yusuf Tekin, sınavın güvenliğinin tehlikeye girmediğini savunarak, kamuoyundaki şaibe iddialarını reddetti.

Paylaşım sınavdan sonra yapılmış

Diyarbakır’da bir öğretmenin, sınav esnasında sınıfta cep telefonuyla çektiği soru kitapçığını sınavın sözel oturumu tamamlandıktan sonra dört kişiye gönderdiği belirlendi. Bu kişilerin farklı illerdeki özel dershane öğretmenleri olduğu, emniyet birimleri tarafından sorgulandıkları bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenlerin yanı sıra bazı polis memurları, okul yöneticileri ve hizmetliler de görevden alındı.

“PDF bizde de vardı” açıklaması

Bakan Tekin, “Ortaya çıkan PDF dosyası, sınav öncesi değil, sınav sırasında çekilen bir görüntüden oluşturulmuş. Elimizdeki siber raporlar bu yönde” diyerek sosyal medyadaki “önceden sızdırıldı” iddialarına karşı çıktı.

Sınav başarısı ve imam hatip tartışmaları

LGS’de 719 öğrenci tam puan alırken, bazı imam hatip okullarından gelen yüksek başarı oranları dikkat çekti. CHP’li vekiller, bu durumun araştırılmasını isterken, Tekin “İmam hatip düşmanlığı yapılıyor” diyerek tepki gösterdi. Özellikle Bursa’daki bir okulda 36 öğrencinin tam yaptığı iddiası yalanlandı.

Siyaset gerildi, ‘gerizekalı’ polemiği yaşandı

CHP’li vekillerin sorularına tepki gösteren Bakan Tekin, “Gerizekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz” diyerek tartışmanın dozunu artırdı. Gelen eleştiriler üzerine bu ifadesini, “Politik sınırlar içinde kaldım” diyerek savundu.

CHP’den yeni iddia: MEB bilişim sorumlusunun çocuğu tam yaptı

CHP’li Ali Mahir Başarır ise daha da çarpıcı bir iddiada bulundu: “Soruşturma açılan dönemde MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü görevden alındı. Bu kişinin çocuğu, 2022’de LGS’de tüm soruları doğru yapmıştı.” MEB bu iddiaya henüz yanıt vermedi.

Bakanlık sınav güvenliğinin sağlandığını savunurken, kamuoyundaki kuşkular ve siyasi tartışmalar dinmiyor. 29 kişinin görevden uzaklaştırılması, olayın ciddiyetini gösteriyor; ancak muhalefet, “soruşturma daha derinleşmeli” görüşünde.