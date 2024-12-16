Bornova Giritli ve Mübadiller Derneği, Anemon Kent Otel’de düzenlenen geleneksel gecede üyelerini bir araya getirdi. Gecede Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ın katılımıyla renkli anlar yaşandı.

“Ömer Başkan Bornova için bir şans”

Dernek Başkanı Hakan Gülen, 10 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde dernek üyelerinin güvenine teşekkür ederek, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin çalışkanlığına dikkat çekerek, “Ömer Başkan Bornova için büyük bir şans. Sürekli sahada, Bornovalılarla iç içe çalışan bir insan. Bugün burada bizimle olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Eşki’den giritlilere övgü

Girit kültürüne duyduğu yakınlığı dile getiren Başkan Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada Giritli vatandaşlara sevgisini şu sözlerle ifade etti: “Girit kültürü benim için çok özel. İlçe başkanımız Ertürk Çapın, bu kültürü bana yakından tanıttı. Girit yemekleri ve gelenekleri konusunda büyük bir hayranlık duyuyorum. Kendisi bana her zaman bu kültürü gururla anlattı. Bugün burada olmaktan ve sizlerle vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizin gecesi hayırlı olsun.”