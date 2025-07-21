İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 2024–2025 akademik yılı mezuniyet töreninde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrencilerini coşkulu bir törenle uğurladı. İYTE Şenlik Alanı’nda düzenlenen törende öğrenciler diplomalarını alırken, aileleri ve akademisyenlerle birlikte bu özel anı kutladı.



Gül Yağmuru ve Veda Mesajı

Mezuniyet töreninin en dikkat çeken anlarından biri, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ın öğrencilerin üzerine gül dökerek sahneye çıkması oldu. Bu anlamlı jest, törende duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Törende konuşan Prof. Dr. Baran, genç mezunlara umut ve cesaret dolu bir konuşmayla seslendi:

“Bugün yalnızca bir mezuniyet değil, aynı zamanda bilgiyle ve insanlık değerleriyle donanmış bireylerin hayata atılışına tanıklık ediyoruz. Konfor alanlarınızı terk edin, beyninizdeki duvarları yıkın. Her ortamın umudu olun.”

“Diplomalarınızı ‘yolunuz açık olsun, hayalleriniz gerçek olsun, hiçbir zorluk sizi yıkmasın’ temennileriyle imzaladım. Hepiniz ülkemizin yarınlarında söz sahibi bireyler olacaksınız.”

Başarılı Öğrenciler Özel Olarak Onurlandırıldı

Tören kapsamında akademik başarılarıyla öne çıkan öğrenciler, **“Rektörün Listesi”**ne girerek başarı belgeleri ve hatıra hediyeleriyle ödüllendirildi. Ayrıca sosyal sorumluluk çalışmalarıyla fark yaratan öğrencilere Toplumsal Farkındalık ve Liderlik Belgesi (TFLB) verildi.

Bu belge, gönüllülük, liderlik ve topluma katkı sağlayan projeleriyle öne çıkan öğrencilere takdim ediliyor ve Türkiye’de benzeri olmayan bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Bilim ve Teknoloji Yolculuğuna Veda Değil Başlangıç

İYTE, araştırma üniversitesi kimliğiyle teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde yeni nesil bilim insanları ve mühendisler yetiştirmeyi sürdürüyor. Mezun olan 28. dönem öğrencileri de bu vizyonla daha aydınlık bir gelecek için ilk adımlarını atmış oldu.