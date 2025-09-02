Bornova Belediyesi, belediyelerde staj yapan peyzaj mimarlığı öğrencileri için özel bir buluşma gerçekleştirdi. Peyzaj Mimarları Odası (PMO) İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler alanında uzman peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi.

Deneyimlerini paylaştılar

Etkinliğe Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Salih Yeşilbaş da katılırken, peyzaj mimarları Simge Gürsel, Selçuk Şener ve Selçuk Aksoy öğrencilere mesleki deneyimlerini aktardı. Katılımcılar, proje geliştirme ve uygulama süreçleriyle ilgili örnekler sunarak, meslek hayatında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Başkan Eşki: “Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Geleceğin peyzaj mimarlarını mesleğin uzman isimleriyle bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şunları söyledi:

“Amacımız öğrencilerimizi işinde tecrübeli meslektaşlarıyla buluşturup onların bilgi birikimlerinden faydalanmalarını sağlamak. Bu tür buluşmalar, gençlerin kariyer yolculuğunda merak ettiklerini sormaları ve doğru adımlar atabilmeleri için çok önemli. Edindikleri bilgilerle iş hayatında daha donanımlı ve başarılı olacaklarına inanıyoruz.”

Öğrencilerden yoğun ilgi

Öğrenciler, hem sorularını yöneltme hem de sahadan gerçek örnekleri görme fırsatı buldukları etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Bornova Belediyesi’nin gençlere yönelik benzer etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceği belirtildi.