İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya platformlarında dün yayımlanan ve Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde 3 kişinin bir kişiyi darbettiği görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Vali Elban, olayın aydınlatılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin hemen harekete geçtiğini belirtti.

Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından, şüpheliler G.Ç. (20), E.E. (19) ve F.B. (21) adreslerinde gözaltına alındı. Darp olayı ve araç sahibinin şikayeti doğrultusunda şahıslara 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem başlatıldı. Vali Elban, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için ilgili tüm birimlerin gerekli hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.