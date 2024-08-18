Yangın, Kızılbük mevkii Domuzçukuru bölgesinde saat 16.35 sularında meydana geldi. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın alanına gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Sarp ve karayolu ile ulaşımı zor olan bölgedeki yangın, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Datça Kayamakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Domuzçukuru mevkinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeşil vatan için canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İHA