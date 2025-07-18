Bornova Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, İzmir Gelişim Ligi G Grubu’nda oynadığı tüm maçları set vermeden kazanarak namağlup grup lideri oldu. Genç voleybolcular, başarılarını Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile düzenlenen kahvaltıda kutladı.



Başkan Eşki: "Doğru yolda olduğumuzun kanıtı"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, genç sporcuları, antrenörlerini ve yöneticilerini başarılarından dolayı tebrik etti. Altyapıya büyük önem verdiklerini vurgulayan Eşki, “Spor sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda karakter eğitiminin de bir parçası. Bu tür başarılar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kızlarımızı ve onları yetiştiren hocalarımızı gönülden kutluyorum” dedi.

Set vermeden liderlik

Bornova Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunda İzmir Gelişim Ligi G Grubu’nda oynadığı tüm karşılaşmaları 3-0 kazanarak namağlup liderliğe ulaştı. Takımın antrenörü Fulya Tırpancı, bu başarıda disiplinli çalışmanın ve takım ruhunun etkili olduğunu vurguladı. “Emek veren tüm çocuklarımıza teşekkür ederim. Bu başarı bir ekip çalışmasının sonucu” dedi.

Altyapıdan Sultanlar Ligi’ne

Bornova Belediyespor altyapısından yetişen ve bu yıl Sultanlar Ligi takımlarından Göztepe’ye transfer olan Hasret Tuncer de kahvaltıya katılan isimler arasındaydı. Duygularını paylaşan Tuncer, “Bir yıldır bu kulüpteydim. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Göztepe’de ilk antrenmanım için çok heyecanlıyım. Bana güvenen ve destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Mira: "5 yıldır bu ailenin içindeyim"

Takımın deneyimli oyuncularından Mira ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “5 yıldır Bornova Belediyespor’un bir parçasıyım. Burada çok şey öğrendim. Bize emek veren herkese minnettarım.”