TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Nazillispor’un yeni logosu taraftar oylarıyla belirlendi. Siyah beyazlı kulüp, belirlenen armayı Türkiye Futbol Federasyonu'na onaylatmak üzere başvuru yapmaya hazırlanıyor.



Taraftar seçti, yönetim onayladı

Nazillispor’da logo değişikliği süreci tamamlandı. Kulüp yönetiminin taraftara sunduğu anketin ardından, en çok oy alan yeni arma belli oldu. Siyah beyaz çizgilerin öne çıktığı logoda, kulübün yeniden kuruluş yılı olan 1984 ve “NS” harfleri dikkat çekti.

Yeni logonun kısa süre içinde TFF’ye resmi olarak bildirileceği, federasyondan onay alınmasının ardından tüm kulüp materyallerinde kullanılacağı öğrenildi.

7’nci kez değişti

Nazillispor tarihinde bu, logoda yapılan 7’nci revizyon olacak. Daha önce farklı tasarım ve sembollerle armayı güncelleyen kulüp, son kararı bu kez doğrudan taraftarına bırakarak süreci şeffaf şekilde yürüttü.

Yeni sezonda yeni forma

Siyah beyazlı ekip, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında forma ve malzeme tedarikçisini de belirledi. Anlaşma sağlanan firmanın yeni sezona özel tasarladığı formaların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Taraftarın da beğenisine sunulacak formaların, yeni logo ile birlikte kulübün yeni dönem kimliğini yansıtacağı ifade edildi.