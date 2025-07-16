Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Temmuz 2025 dönemine ait açlık ve yoksulluk verilerini yayımladı. Verilere göre, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 35 bin 712 lira olarak belirlendi. Aynı dönemde bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 54 bin 115 lira olarak hesaplandı.

Gıda, konut, giyim, sağlık ve ulaşım gibi temel harcamaların dikkate alındığı araştırmada, yoksulluk sınırının 85 bin 969 lira olduğu bildirildi. Bu rakam, bir ailenin temel ihtiyaçlarını insani koşullarda karşılayabilmesi için gerekli olan aylık gelir seviyesini temsil ediyor.

Asgari ücret açlık sınırının gerisinde kaldı

Açıklanan verilere göre, 2025 yılında 22 bin 104 lira olan asgari ücret, açlık sınırı olan 35 bin 712 liranın yüzde 61,57 altında kalıyor. BES-AR raporuna göre sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti bin 190 lirayı aşarken, mevcut ücretlerle yalnızca temel gıda ihtiyacı bile karşılanamıyor.

Büyükşehirlerde kamu emekçileri barınma krizi yaşıyor

Büyükşehirlerde kamu emekçilerinin maaşlarının yüzde 75 ila 80'ini kiraya ayırmak zorunda kaldığı, bu nedenle birden fazla kişinin birlikte yaşamak durumunda olduğu vurgulandı. Özellikle kira fiyatlarındaki artış, çalışanların barınma hakkını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Verilere göre açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,30, geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 35,27 oranında arttı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise Aralık 2024’e göre yüzde 33,20, Temmuz 2024’e göre ise yüzde 76,43 oranında yükseldi.

“Geçim krizi derinleşiyor, mücadele şart”

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, ekonomik göstergelerin kamu emekçileri için alarm verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Büyükşehirlerde yaşayan kamu emekçileri, gelirlerinin üçte ikisinden fazlasını kira giderlerine harcamak zorunda kalıyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Emeklilere verilen zam, sefalet ücretini daha da derinleştiriyor. Bu, hep birlikte kaybettiğimiz bir süreçtir. İktidar, bu fütursuz politikalarını bizim dağınıklığımızdan, mücadeleyi ortaklaştıramamamızdan cesaret alarak sürdürüyor. Artık geç kalmadan iktidarın uygulamalarından mağdur olan herkesi ortak mücadeleye çağırıyoruz.”