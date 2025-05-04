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Şirket, artırımı nakit (bedelli) olarak gerçekleştirecek. Rüçhan hakkı kullanımı sonucunda satılamayan paylara ilişkin herhangi bir taahhüt açıklaması bulunmuyor.

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği: Kaydi pay

Bosch Fren'in gerçekleştireceği sermaye artırımıyla ilgili teknik veriler şu şekilde:

Borsa İstanbul'da işlem gören Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN), %300 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Nisan 2025 tarihinde onayladığı işlem kapsamında rüçhan hakkı kullanım süresi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü başlayacak.

SPK onayının ardından Bosch Fren Sistemleri A.Ş., %300 oranında bedelli sermaye artırımı için 5 Mayıs 2025'te rüçhan hakkı kullanım sürecini başlatıyor.

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