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SPK onayının ardından Bosch Fren Sistemleri A.Ş., %300 oranında bedelli sermaye artırımı için 5 Mayıs 2025'te rüçhan hakkı kullanım sürecini başlatıyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN), %300 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Nisan 2025 tarihinde onayladığı işlem kapsamında rüçhan hakkı kullanım süresi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Sermaye artırımının detayları

Bosch Fren'in gerçekleştireceği sermaye artırımıyla ilgili teknik veriler şu şekilde:

  • Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 17.10.2024

  • SPK Başvuru Tarihi: 21.10.2024

  • SPK Onay Tarihi: 18.04.2025

  • Kayıtlı Sermaye Tavanı: 450.000.000 TL

  • Mevcut Sermaye: 30.636.683 TL

  • Artırılan Sermaye: 91.910.049 TL (%300 oranında)

  • Yeni Sermaye: 122.546.732 TL

  • Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği: Kaydi pay

Rüçhan hakkı süreci:

  • Başlangıç Tarihi: 05.05.2025

  • Bitiş Tarihi: 19.05.2025

  • Kayıt Tarihi: 06.05.2025

  • Ödeme Tarihi: 07.05.2025

Şirket, artırımı nakit (bedelli) olarak gerçekleştirecek. Rüçhan hakkı kullanımı sonucunda satılamayan paylara ilişkin herhangi bir taahhüt açıklaması bulunmuyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ