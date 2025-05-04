SPK onayının ardından Bosch Fren Sistemleri A.Ş., %300 oranında bedelli sermaye artırımı için 5 Mayıs 2025'te rüçhan hakkı kullanım sürecini başlatıyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN), %300 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Nisan 2025 tarihinde onayladığı işlem kapsamında rüçhan hakkı kullanım süresi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Sermaye artırımının detayları
Bosch Fren'in gerçekleştireceği sermaye artırımıyla ilgili teknik veriler şu şekilde:
-
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 17.10.2024
-
SPK Başvuru Tarihi: 21.10.2024
-
SPK Onay Tarihi: 18.04.2025
-
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 450.000.000 TL
-
Mevcut Sermaye: 30.636.683 TL
-
Artırılan Sermaye: 91.910.049 TL (%300 oranında)
-
Yeni Sermaye: 122.546.732 TL
-
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği: Kaydi pay
Rüçhan hakkı süreci:
-
Başlangıç Tarihi: 05.05.2025
-
Bitiş Tarihi: 19.05.2025
-
Kayıt Tarihi: 06.05.2025
-
Ödeme Tarihi: 07.05.2025
Şirket, artırımı nakit (bedelli) olarak gerçekleştirecek. Rüçhan hakkı kullanımı sonucunda satılamayan paylara ilişkin herhangi bir taahhüt açıklaması bulunmuyor.