Yüzde 36'nın üzerinde artış göstererek listenin başına yerleşen İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (ISGSY), 36,30 TL seviyesini gördü. Ardından gelen EGGUB hissesi %73,25 artışla 73,25 TL'den işlem gördü.

Özellikle enerji, kimya ve sanayi sektöründen hisselerin öne çıktığı yükseliş tablosu şu şekilde:

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort Hacim (LOT) Hacim (TL) ISGSY 36,30 33,00% 36,30 34,68 35,66 2.925.728 104.337.247 TL EGGUB 73,25 66,60% 73,25 73,25 73,25 605.355 44.342.254 TL CASA 86,50 78,65% 86,50 86,50 86,51 167.901 14.523.437 TL PAMEL 88,75 80,70% 88,75 84,40 87,21 588.224 51.295.325 TL SAYAS 33,76 30,70% 33,76 30,76 32,87 1.983.397 65.186.528 TL BAGFS 26,04 23,68% 26,04 26,04 26,04 533.340 13.888.174 TL EDIP 37,56 34,16% 37,56 35,50 36,77 3.137.961 115.393.600 TL BINHO 353,75 321,75% 353,75 343,00 353,65 765.597 270.754.660 TL DOKTA 23,88 21,72% 23,88 21,38 23,44 2.107.764 49.412.940 TL CRDFA 12,30 11,19% 12,30 11,70 12,16 4.389.701 153.374.383 TL

Uzmanlardan yorum: işlem hacimlerine dikkat

Analistler, yükselişin bazı hisselerde düşük işlem hacmiyle birlikte geldiğini ve bu nedenle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle günü görmeden yüksek kazanç beklentisiyle yapılan alımların riskli olabileceği uyarısı yapılıyor.