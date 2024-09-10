Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 oranında değer kazanarak 9.706,59 puana yükseldi. Endeks, sabah saatlerinde başlayan hafif yükseliş eğilimini öğlen saatlerinde de sürdürdü. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 7,03 puanlık bir artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 31,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör endekslerinde karışık görünüm

Bankacılık endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,12 oranında değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 oranında bir artış yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı iletişim sektörü sağladı; bu sektör endeksi yüzde 1,97 değer kazandı. Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 1,28 oranında bir düşüş yaşadı ve günün en çok gerileyen sektörü oldu.

Küresel piyasalarda risk iştahı güçleniyor

Küresel piyasalarda, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlamasına yönelik beklentileri artırdığı gözlemleniyor. Bu durum, risk iştahını güçlendirirken, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturdu. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.800 ve 10.000 puan seviyelerinin direnç noktaları, 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin ise destek bölgeleri olarak değerlendirildiğini belirtiyor.