Borsa İstanbul'da 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde yaşanan gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Girişim sermayesi, enerji ve finans sektöründeki hisse senetlerinde görülen sert yükselişler, piyasadaki hareketliliği artırdı. Öte yandan bazı şirket açıklamaları ve teknik aksaklıklar, piyasaya yön veren unsurlar arasında öne çıktı.

Yükselişe geçen hisseler yatırımcının yüzünü güldürdü

Son iki günde Borsa İstanbul'da değer kazanan bazı hisseler dikkat çekici performans sergiledi. Yatırımcıların ilgi gösterdiği bu hisselerden bazıları:

BULGS (Bulls Girişim Sermayesi): %8,57 artışla 29,90 TL

DMRGD (Dmr Unlu Mamuller): %7,26 yükselerek 19,79 TL

FENER (Fenerbahçe): %6,51 artışla 50,55 TL

PRDUS (Pardus Girişim Sermayesi): %9,93 yükselerek 5,87 TL

KOMET (Koç Metalurji): %9,97 artışla 12,91 TL seviyesine ulaştı

Bu hisselerdeki yüksek artışlar, kısa vadeli yatırımcıların ilgisini çekerken, teknik analizlerde direnç seviyeleri yeniden hesaplanmaya başlandı.

Şirketlerden gelen önemli açıklamalar

Borsa İstanbul'da bazı şirketlerin kamuoyuna yaptığı duyurular, yatırımcılar açısından yeni beklentilerin oluşmasına neden oldu:

VakıfBank (VAKBN): 2025'in ilk çeyreğinde net kârını %65 artırdı. Bu güçlü bilanço, bankacılık hisselerine olan ilgiyi artırdı.

Penguen Gıda: Temettü dağıtım kararı aldı. Kâr payı beklentileri yatırımcılar nezdinde olumlu yankı buldu.

Çağdaş Cam: 12,9 milyon TL'lik ihracat siparişiyle yurt dışı pazarını büyütüyor.

CW Enerji: 8,65 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali sözleşmesi imzaladı.

Alves Kablo: Deprem konutları projesi için 400 milyon TL tutarında sözleşme duyurdu.

Bu gelişmeler, şirketlerin büyüme odaklı stratejilerini yansıtırken, hisselerde orta vadeli beklentilerin şekillenmesine neden oldu.

Piyasada dikkat çeken gelişmeler

Devre Kesici Uygulaması: 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul'da iki kez devre kesici devreye girdi. İlk kesinti 11:22'de yaşanırken, ikinci kesinti artan satışlarla tetiklendi.

Morgan Stanley İddiası: Sosyal medyada yer alan "Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi" iddiaları, resmi kaynaklarca yalanlandı. Kurumun üyeliği devam ediyor.

Değerlendirme: Fırsatlar kadar riskler de gündemde

Borsa İstanbul'daki yükseliş trendi, özellikle girişim ve enerji hisselerinde yatırımcıları cesaretlendirse de, piyasanın yüksek volatilitesi nedeniyle temkinli olmak gerekiyor. Şirket haberleri, dış piyasa etkileri ve ani teknik kesintiler, stratejik yatırım kararlarının önemini bir kez daha gösteriyor.