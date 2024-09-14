Borsa İstanbul’da yılın ilk yarısında yatırımcılar %50'nin üzerinde kazanç sağlarken, Temmuz ortasından itibaren yaşanan düşüşle bu kazançlar hızla eridi. BIST 100 endeksi, 18 Temmuz’da gördüğü tarihi zirveden bu yana yönünü aşağı çevirdi ve ilk altı aydaki kazançların neredeyse yarısını geri verdi.

Borsa İstanbul’da tarihi zirve

2024 yılına 7.400 puandan başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye ekonomisinde normalleşme sinyalleri ve kredi notlarındaki iyileşmelerle 18 Temmuz’da 11.252 puanla tarihi zirvesini gördü. Yılın ilk yarısında yaşanan %50,6'lık bu yükseliş, yatırımcılar için büyük kazançlar getirdi.

Kazançlar eridi, düşüş başladı

Ancak Temmuz ortasından itibaren piyasadaki rüzgar tersine döndü. Küresel ekonomik gelişmeler, artan faiz beklentileri ve iç piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte BIST 100 endeksi düşüşe geçti. İlk yarıdaki kazançların neredeyse yarısı geri verildi ve yatırımcılar arasında endişeler arttı.

Ekonomi politikalarındaki değişimler

Borsa İstanbul’un 2020’den bu yana yaşadığı ralli havası, 2024’ün ilk yarısında da devam etti. Türkiye’nin ekonomi politikalarındaki normalleşme adımları, borsanın yukarı yönlü hareketini destekledi. Ancak faiz artırımları ve enflasyonla mücadele politikalarının borsadaki volatiliteyi artırmasıyla birlikte endeks zayıflamaya başladı.