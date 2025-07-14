Borsa İstanbul'da işlem gören bir hissede manipülasyon yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta sekiz kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma; BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine başlatıldı.

Sekiz kişi hakkında gözaltı, yakalama, arama, el koyma kararı verildi. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Atlantis Yatırım Holding A.Ş hisselerinde manipülasyon yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında 14/07/2025 tarihi itibariyle yapılan operasyon kapsamında, İstanbul, Kocaeli, Antalya, ve Zonguldak olmak üzere toplam dört ilde sekiz kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verilmiş olup yakalama -arama -el koyma adli işlemlerinin devam ettiği kamuoyuna duyurulur.”