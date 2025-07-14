Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanan düzenlemeyle, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanılabilecek harcama oranı artırıldı. Önceden yüzde 30 olan oran, 2025 yılı için bir önceki yılın prim gelirlerinin yüzde 50’sine çıkarıldı.

Kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında belirlenen fon harcama oranının yükseltilmesi kararlaştırıldı. Bu düzenleme, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Fonu kullanma amaçları genişletildi

İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca, fon gelirleri iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak için kullanıldı. Çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, teknolojik gelişmelerden dolayı işsiz kalması beklenen kişileri farklı alanlara yönlendirmek, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak bu amaçlar arasında yer aldı.

Ayrıca, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin edildi, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapıldı. Fondan ödemeler, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların ve ilgili mevzuata göre kadroya atanan personelin mali ve sosyal hakları için gerçekleştirildi.