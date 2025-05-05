05 Mayıs 2025 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan hisseler belli oldu. Günlük verilere göre, CASA yüzde 10 yükselişle günün en çok prim yapan hissesi olurken, onu ISGSY ve AKENR izledi.

CASA günün lideri oldu

CASA hissesi, yüzde 10'luk artışla 65,00 TL'den 71,50 TL'ye yükselerek yatırımcısına en yüksek günlük kazancı sağladı. Toplam işlem hacmi 2,5 milyon TL'yi aştı.

ISGSY ve AKENR takipte

ISGSY hissesi yüzde 9,97 değer kazandı ve günü 30,00 TL seviyesinde kapattı. Günlük işlem hacmi 28,8 milyon TL'ye ulaştı. AKENR ise yüzde 9,97 yükselerek 10,70 TL'ye çıktı. İşlem hacmi 75 milyon TL'nin üzerine çıktı.

İlk 10'da dikkat çeken diğer hisseler

BINHO, MARTI, CRDFA ve CEMAS da yüzde 9'un üzerinde artış göstererek dikkat çeken hisseler arasında yer aldı. GARFA ve IDGYO da güçlü işlem hacimleriyle öne çıktı.

05 Mayıs 2025 - En çok artan 10 hisse

Sıra Hisse Son Fiyat (TL) Önceki Kapanış Günlük Artış (%) Hacim (TL) 1 CASA 71,50 65,00 10,00 2.533.674 2 ISGSY 30,00 27,28 9,97 28.813.913 3 AKENR 10,70 9,73 9,97 75.052.245 4 BINHO 292,50 266,00 9,96 192.770.391 5 MARTI 2,87 2,61 9,96 56.747.455 6 CRDFA 10,18 9,26 9,94 31.321.957 7 CEMAS 8,77 7,98 9,90 146.704.089 8 PRDGS 5,80 5,28 9,85 60.475.589 9 GARFA 31,04 28,38 9,37 274.302.755 10 IDGYO 3,19 2,92 9,25 5.445.951