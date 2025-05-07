SPK'nın Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 2025 yılı için alınan güncel tedbir kararları ve uygulama tarihleri açıklandı.

Borsa İstanbul'da 2025 yılı itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde birçok hisse senedine yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildi. Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi uygulamaların yer aldığı tedbir listesi, yatırımcıları piyasa dalgalanmalarına karşı korumayı hedefliyor.

VBTS nedir ve neden uygulanır?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, Borsa İstanbul'da yüksek fiyat hareketliliği gösteren hisseler üzerinde yatırımcıları korumaya yönelik uygulanan bir düzenleme sistemidir. SPK'nın ilgili tebliğine göre sistem, yatırımcıyı ani değer kayıplarından ve manipülatif işlemlerden korumayı amaçlar.

Alınan bu kararlar, yatırımcılar arasında genellikle "ceza" olarak nitelendirilse de, aslında temel amaç yatırımcıların yüksek oynaklıktan doğacak risklerden korunmasıdır.

Güncel tedbirli hisseler listesi (Mayıs 2025)

Borsa İstanbul'da 2025 yılı itibarıyla çeşitli tedbirlere tabi olan hisse senetleri ve uygulanan yasak türleri aşağıdaki gibidir:

Şirket Unvanı Hisse Kodu Tedbir Türü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. SKTAS Kredili işlem yasağı 8 Nisan 7 Mayıs Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş. VKING Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 11 Nisan 9 Mayıs Makina Takım Endüstrisi A.Ş. MAKTK Kredili işlem yasağı, Brüt takas 11 Nisan 9 Mayıs Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. BULGS Kredili işlem yasağı 11 Nisan 9 Mayıs Derlüks Yatırım Holding A.Ş. DERHL Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 11 Nisan 13 Mayıs Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. SONME Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 14 Nisan 13 Mayıs Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. ERSU Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 15 Nisan 14 Mayıs Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ETILR Kredili işlem yasağı, Brüt takas 16 Nisan 15 Mayıs Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları A.Ş. RUZYE Kredili işlem yasağı, Brüt takas 16 Nisan 15 Mayıs Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. BAKAB Kredili işlem yasağı 16 Nisan 15 Mayıs Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 17 Nisan 16 Mayıs Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. OYAYO Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 17 Nisan 16 Mayıs Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. IEYHO Kredili işlem yasağı 17 Nisan 16 Mayıs Manas Enerji Yönetimi A.Ş. MANAS Kredili işlem yasağı 18 Nisan 16 Mayıs Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. MERCN Kredili işlem yasağı 18 Nisan 16 Mayıs A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda A.Ş. AVOD Kredili işlem yasağı 21 Nisan 20 Mayıs Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. LYDYE Kredili işlem yasağı 21 Nisan 20 Mayıs Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. EKOS Kredili işlem yasağı 21 Nisan 20 Mayıs Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. MOBTL Kredili işlem yasağı, Brüt takas 22 Nisan 21 Mayıs Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. HATEK Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 25 Nisan 23 Mayıs Çemtaş Çelik Makina Sanayi A.Ş. CEMTS Kredili işlem yasağı 28 Nisan 27 Mayıs Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 28 Nisan 27 Mayıs Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. VKFYO Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 28 Nisan 27 Mayıs Destek Finans Faktoring A.Ş. DSTKF Kredili işlem yasağı 29 Nisan 28 Mayıs Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. CEMAS Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 29 Nisan 28 Mayıs Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. DOKTA Kredili işlem yasağı 30 Nisan 29 Mayıs Odine Solutions Teknoloji A.Ş. ODINE Kredili işlem yasağı 30 Nisan 29 Mayıs Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri A.Ş. PAPIL Kredili işlem yasağı 30 Nisan 29 Mayıs Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. SANFM Kredili işlem yasağı 30 Nisan 29 Mayıs Vanet Gıda Sanayi A.Ş. VANGD Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 30 Nisan 29 Mayıs Formet Çelik Kapı Sanayi A.Ş. FORMT Kredili işlem yasağı 2 Mayıs 30 Mayıs Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Kredili işlem yasağı 2 Mayıs 30 Mayıs Loras Holding A.Ş. LRSHO Kredili işlem yasağı 2 Mayıs 30 Mayıs Edip Gayrimenkul Yatırım A.Ş. EDIP Kredili işlem yasağı 5 Mayıs 4 Haziran Hedef Holding A.Ş. HEDEF Kredili işlem yasağı 5 Mayıs 4 Haziran Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Kredili işlem yasağı, Brüt takas 6 Mayıs 5 Haziran Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ADESE Kredili işlem yasağı 6 Mayıs 5 Haziran Dagi Yatırım Holding A.Ş. DAGHL Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi 6 Mayıs 5 Haziran Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri A.Ş. YAPRK Kredili işlem yasağı 7 Mayıs 5 Haziran

Hisse tedbirleri ne zaman sona eriyor?

Her hisse için belirlenen tedbir uygulama süresi, genellikle 15 ile 30 gün arasında değişiklik gösteriyor. Tedbirin sona ereceği tarihler, SPK ve Borsa İstanbul tarafından düzenli olarak duyuruluyor.

Uygulanan tedbir türleri nelerdir?

Tedbir kararları kapsamında aşağıdaki uygulamalar yürürlüğe sokulmaktadır:

Kredili işlem yasağı: Hisse senedinde kredi kullanılarak işlem yapılmasını engeller.

Brüt takas: Alıcı ve satıcının takas yükümlülüğünü aynı gün yerine getirmesini sağlar.

Emir paketi: Sınırlı emir tipleriyle işlem yapılmasına olanak tanır.

Tek fiyat: Seans boyunca yalnızca belirli aralıklarla fiyat belirlenir.

İnternet emir yasağı: Bireysel yatırımcıların internet üzerinden emir göndermesi engellenir.

VBTS sistemi, 2017 yılında devreye alınmış olup Türkiye sermaye piyasalarında bireysel yatırımcının korunması adına en önemli düzenleyici adımlardan biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle ani fiyat artışları veya düşüşleri görülen hisselerde yatırımcı davranışlarını dengelemek için etkin şekilde kullanılmaktadır.